W Australii w flagowym programie produkcji i gromadzenia uzbrojenia kierowanego Guided Weapons and Explosive Ordnance Group (GWEO) wykryto co najmniej 15,6 mln dolarów wydatków z naruszeniem zasad finansowych i zakupowych. Poinformował o tym ABC News, powołując się na dokumenty uzyskane w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji.

W szczególności w czerwcu 2023 roku urzędnicy resortu obrony dokonali dwóch płatności w wysokości 8,1 mln i 5,2 mln dolarów na pokrycie wzrostu ceny kontraktu, nie uzyskawszy wcześniej obowiązkowej zgody prawnej na zwiększenie wartości kontraktu. Retrospektywną zgodę na te płatności o łącznej wartości 13,3 mln dolarów wydano 10 lipca 2025 roku.

Naruszenia zasad zakupowych

W czterech innych przypadkach pracownicy zwrócili się o oferty cenowe przed uzyskaniem wymaganej zgody kierownictwa. W innym epizodzie urzędnicy zatwierdzili rachunek na 631 365 dolarów, który przekraczał dozwolony limit wydatków, a także błędnie sporządzili dokumenty w dolarach australijskich zamiast w walucie obcej, co wpłynęło na zastosowany kurs wymiany.

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W dokumentach wskazano, że środki wydano niezgodnie z polityką zakupową resortu obrony, jednak nie ma danych o ich utracie. Część innych naruszeń oraz związane z nimi kwoty utajniono w materiałach, lecz oznaczenia w dokumentach wskazują, że w co najmniej ośmiu dodatkowych przypadkach konieczne były działania naprawcze.

Reakcja rządu i kontrole

Minister przemysłu obronnego Pat Conroy przyznał, że doszło do błędów, i oświadczył, że takie naruszenia muszą się skończyć. Odpowiedzialność za zarządzanie kontraktem przypisał również poprzedniemu rządowi, choć dokumenty wskazują, że nieautoryzowane płatności z tytułu podwyżek cen nastąpiły ponad rok po objęciu władzy przez rząd Anthony’ego Albanese’a.

Naruszenia wykrył nowy zespół ds. zarządzania kontraktami podczas przeglądu wcześniejszych operacji. Przedstawiciel resortu obrony oświadczył, że traktuje on poważnie nieprzestrzeganie zasad i przejrzystości oraz wzmocnił kontrolę i nadzór. Australijski Narodowy Urząd Audytu przeprowadził dwuetapową kontrolę kontraktów na krajową produkcję amunicji: drugi raport, opublikowany w lipcu 2026 roku, skrytykował GWEO za „ograniczoną pewność” co do relacji jakości do ceny.

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