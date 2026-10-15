澳大利亚旗舰级制导武器生产和储备计划“制导武器与爆炸物军械集团”（Guided Weapons and Explosive Ordnance Group，GWEO）中发现至少1560万美元的支出违反了财务和采购规则。ABC News报道称，该信息来自通过信息公开申请获得的文件。

具体而言，国防部门官员于2023年6月为支付合同价格上涨而进行了两笔付款，金额分别为810万美元和520万美元，但此前未获得提高合同金额所必需的法律批准。2025年7月10日，这些总额1330万美元付款获得了追溯性批准。

违反采购规则

在另外四起案件中，工作人员在获得管理人员所需批准之前便征询了报价。在另一起事件中，官员批准了一张631,365美元的账单，该账单超过了允许的支出限额；他们还错误地以澳大利亚元而非外币办理文件，影响了所采用的汇率。

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文件指出，这些资金的支出违反了国防采购政策，但没有证据表明资金已损失。材料中隐去了部分其他违规行为及相关金额，但文件中的标记显示，至少还有八起案件需要采取纠正措施。

政府反应与审查

国防工业部长帕特·康罗伊承认存在错误，并表示必须停止此类违规行为。他还将合同管理责任归咎于前政府，但文件显示，未经授权的涨价付款发生在安东尼·阿尔巴尼斯政府上台一年多后。

新的合同管理团队在审查此前的业务时发现了这些违规行为。国防部门发言人表示，该部门严肃对待不遵守规则和透明度的问题，并已加强控制与监督。澳大利亚国家审计署对国内弹药生产合同进行了两阶段审查：2026年7月公布的第二份报告批评GWEO在物有所值方面仅具有“有限保证”。

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