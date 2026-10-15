Космические силы США в течение последнего года перевозили и разворачивали системы радиоэлектронной борьбы для поддержки американских военных операций в Венесуэле и Иране. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal, журналисты которой посетили базу Космических сил в штате Колорадо.

Системы противодействия спутникам

Среди продемонстрированных журналистам систем — Meadowlands, которую издание называет наступательной. Она способна глушить вражеские спутники и нарушать их связь. Такие спутники могут использоваться для наблюдения, коммуникаций и навигации.

Meadowlands может работать вместе с системой Bounty Hunter, предназначенной для сканирования электромагнитного спектра, обнаружения и определения местонахождения потенциальных угроз для американских сил. После этого командование может локализовать конкретную угрозу и приказать нанести оборонный удар.

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Переносной комплекс

Космические силы США также ускорили развертывание более новой системы Remote Modular Terminal. Оборудование можно упаковать в контейнер и транспортировать в различные места по всему миру, что позволяет быстро развертывать средства радиоэлектронной борьбы.

По данным WSJ, Иран неоднократно атаковал американские космические возможности, в том числе терминалы спутниковой связи, пытаясь ослабить преимущества США. Спутники помогают американским военным фиксировать запуски ракет, наводить вооружение и получать снимки поля боя высокого разрешения.

Генерал-лейтенант Грегори Ганьон, возглавляющий Командование боевых сил Космических сил США, заявил, что одной из ключевых задач страны является доминирование в электромагнитном спектре. По его словам, это позволяет поддерживать связь между спутниками, кораблями, самолетами и другими системами, одновременно нарушая такие возможности противника.

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