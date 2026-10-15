Космічні сили США розгорнули РЕБ у Венесуелі та Ірані — Jerusalem Post

Космічні сили США протягом останнього року перевозили та розгортали системи радіоелектронної боротьби для підтримки американських військових операцій у Венесуелі та Ірані. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, журналісти якої відвідали базу Космічних сил у штаті Колорадо.

Системи протидії супутникам

Серед продемонстрованих журналістам систем — Meadowlands, яку видання називає наступальною. Вона здатна глушити ворожі супутники та порушувати їхній зв’язок. Такі супутники можуть застосовуватися для спостереження, комунікацій і навігації.

Meadowlands може працювати разом із системою Bounty Hunter, призначеною для сканування електромагнітного спектра, виявлення та визначення місцезнаходження потенційних загроз для американських сил. Після цього командування може локалізувати конкретну загрозу й наказати завдати оборонного удару.

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Переносний комплекс

Космічні сили США також прискорили розгортання новішої системи Remote Modular Terminal. Обладнання можна запакувати в контейнер і транспортувати до різних місць у світі, що дає змогу швидко розгортати засоби радіоелектронної боротьби.

За даними WSJ, Іран неодноразово атакував американські космічні спроможності, зокрема термінали супутникового зв’язку, намагаючись послабити переваги США. Супутники допомагають американським військовим фіксувати запуски ракет, наводити озброєння та отримувати знімки поля бою високої роздільної здатності.

Генерал-лейтенант Грегорі Ганьйон, який очолює Командування бойових сил Космічних сил США, заявив, що одним із ключових завдань країни є домінування в електромагнітному спектрі. За його словами, це дає змогу підтримувати зв’язок між супутниками, кораблями, літаками та іншими системами, водночас порушуючи такі можливості противника.

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