过去一年，美国太空军一直在运输和部署电子战系统，以支持美国在委内瑞拉和伊朗的军事行动。据《耶路撒冷邮报》援引《华尔街日报》报道，该报记者参观了位于科罗拉多州的一处太空军基地。

反卫星系统

向记者展示的系统包括Meadowlands，该报将其称为进攻性系统。它能够干扰敌方卫星，并破坏其通信。这类卫星可用于监视、通信和导航。

Meadowlands可与Bounty Hunter系统协同运行，后者用于扫描电磁频谱、探测并确定对美军构成潜在威胁的目标位置。随后，指挥部可锁定具体威胁，并下令实施防御性打击。

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便携式系统

美国太空军还加快部署较新的Remote Modular Terminal系统。该设备可装入集装箱并运往世界各地，从而能够快速部署电子战能力。

据《华尔街日报》报道，伊朗曾多次攻击美国的太空能力，包括卫星通信终端，试图削弱美国的优势。卫星帮助美军侦测导弹发射、引导武器，并获取高分辨率战场图像。

美国太空军作战部队司令部负责人、格雷戈里·加尼翁中将表示，国家的一项关键任务是在电磁频谱领域占据主导地位。他说，这能够维持卫星、舰船、飞机及其他系统之间的通信，同时破坏对手的此类能力。

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