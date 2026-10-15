Siły Kosmiczne USA w ciągu ostatniego roku transportowały i rozmieszczały systemy walki elektronicznej, aby wspierać amerykańskie operacje wojskowe w Wenezueli i Iranie. Informuje o tym Jerusalem Post, powołując się na The Wall Street Journal, którego dziennikarze odwiedzili bazę Sił Kosmicznych w stanie Kolorado.

Systemy przeciwdziałania satelitom

Wśród systemów zaprezentowanych dziennikarzom znalazł się Meadowlands, który publikacja określa jako ofensywny. Jest on zdolny do zagłuszania wrogich satelitów i zakłócania ich łączności. Takie satelity mogą być wykorzystywane do obserwacji, komunikacji i nawigacji.

Meadowlands może działać wspólnie z systemem Bounty Hunter, przeznaczonym do skanowania widma elektromagnetycznego, wykrywania i ustalania lokalizacji potencjalnych zagrożeń dla amerykańskich sił. Następnie dowództwo może zlokalizować konkretne zagrożenie i nakazać przeprowadzenie uderzenia obronnego.

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Przenośny kompleks

Siły Kosmiczne USA przyspieszyły również rozmieszczanie nowszego systemu Remote Modular Terminal. Sprzęt można zapakować do kontenera i transportować w różne miejsca na świecie, co umożliwia szybkie rozmieszczanie środków walki elektronicznej.

Według WSJ Iran wielokrotnie atakował amerykańskie zdolności kosmiczne, w tym terminale łączności satelitarnej, próbując osłabić przewagę USA. Satelity pomagają amerykańskim wojskowym wykrywać starty rakiet, naprowadzać uzbrojenie i uzyskiwać obrazy pola walki o wysokiej rozdzielczości.

Generał porucznik Gregory Gagnon, który stoi na czele Dowództwa Sił Bojowych Sił Kosmicznych USA, oświadczył, że jednym z kluczowych zadań kraju jest dominacja w widmie elektromagnetycznym. Według niego pozwala to utrzymywać łączność między satelitami, okrętami, samolotami i innymi systemami, jednocześnie zakłócając takie możliwości przeciwnika.

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