Организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск, в котором оспаривает законность роли Джареда Кушнера в администрации президента Дональда Трампа. В иске CREW требует запретить Кушнеру занимать должность в правительстве и осуществлять государственные полномочия, утверждая, что это противоречит положению Конституции о назначении должностных лиц, сообщает The Hill.

Аргументы истцов

В CREW заявили, что без нарушения, о котором говорится в иске, Кушнер должен был бы выполнять требования по прозрачности и предотвращению конфликта интересов. В частности, организация указывает на необходимость подачи публичных финансовых деклараций в ходе процедуры назначения.

Положение Конституции о назначении должностных лиц предусматривает, что президент назначает главных должностных лиц с последующим утверждением Сенатом. Младшие должностные лица с разрешения Конгресса могут назначаться судами или департаментами. По данным The Hill, Сенат не утверждал Кушнера для его нынешней работы в правительстве.

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Участие в переговорах

В феврале Трамп заявил, что назначит своего зятя специальным посланником по вопросам мира. Кушнер вернулся к работе во второй администрации Трампа, чтобы принять участие в отдельных переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также в подготовке мирного плана по восстановлению и управлению Сектором Газа.

Кушнер работал вместе со Стивом Уиткоффом, советником Трампа и специальным посланником по мирным миссиям. В то же время Белый дом сообщил NewsNation, что роль Кушнера не была официальной. The Hill обратился в Белый дом за комментарием по поводу иска.

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