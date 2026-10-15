Organizacja Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) złożyła pozew, w którym kwestionuje legalność roli Jareda Kushnera w administracji prezydenta Donalda Trumpa. W pozwie CREW domaga się zakazania Kushnerowi zajmowania stanowiska w rządzie i wykonywania uprawnień państwowych, twierdząc, że jest to sprzeczne z konstytucyjną klauzulą nominacyjną, informuje The Hill.

Argumenty powodów

CREW oświadczyła, że gdyby nie naruszenie wskazane w pozwie, Kushner musiałby spełniać wymogi dotyczące przejrzystości i zapobiegania konfliktowi interesów. W szczególności organizacja wskazuje na konieczność składania publicznych oświadczeń finansowych w trakcie procedury nominacyjnej.

Konstytucyjna klauzula nominacyjna przewiduje, że prezydent mianuje głównych urzędników, a następnie zatwierdza ich Senat. Niżsi urzędnicy mogą być mianowani przez sądy lub departamenty za zgodą Kongresu. Według The Hill Senat nie zatwierdził Kushnera do jego obecnej pracy w rządzie.

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Udział w negocjacjach

W lutym Trump oświadczył, że mianuje swojego zięcia specjalnym wysłannikiem ds. pokoju. Kushner wrócił do pracy w drugiej administracji Trumpa, aby uczestniczyć w odrębnych negocjacjach dotyczących zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, a także w przygotowaniu planu pokojowego dotyczącego odbudowy i zarządzania Strefą Gazy.

Kushner pracował razem ze Steve’em Witkoffem, doradcą Trumpa i specjalnym wysłannikiem ds. misji pokojowych. Jednocześnie Biały Dom przekazał NewsNation, że rola Kushnera nie była oficjalna. The Hill zwrócił się do Białego Domu o komentarz w sprawie pozwu.

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