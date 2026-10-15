Jak podaje Premium Times Nigeria, fiński sąd apelacyjny skrócił Simonowi Ekwie karę pozbawienia wolności z sześciu do czterech lat. Sąd utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji, który uznał go za winnego przestępstw związanych z terroryzmem.

Odwołanie od wyroku

Ekpa odwołał się od decyzji Sądu Rejonowego Päijät-Häme, który w ubiegłym roku skazał go na sześć lat pozbawienia wolności po uznaniu go za winnego zarzutów związanych z terroryzmem. Sąd rejonowy uznał Ekwę również za winnego poważnego oszustwa podatkowego.

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W publikacji nie sprecyzowano, jak decyzja sądu apelacyjnego wpływa na część wyroku dotyczącą oszustwa podatkowego.

Decyzja sądu apelacyjnego

Sąd apelacyjny ogłosił decyzję w czwartek, 15 października. Według fińskiego medium Yle, na które powołuje się Premium Times Nigeria, sąd potwierdził ustalenie Sądu Rejonowego Päijät-Häme dotyczące winy Ekpy w przestępstwach terrorystycznych, ale skrócił karę pozbawienia wolności o dwa lata.

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