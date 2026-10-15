У Фінляндії терористу Екпі скоротили строк ув'язнення до чотирьох років — Premium Times Nigeria
За даними Premium Times Nigeria, Апеляційний суд Фінляндії скоротив Саймону Екпі термін ув’язнення з шести до чотирьох років. Суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який визнав його винним у злочинах, пов’язаних із тероризмом.
Апеляція на вирок
Екпа оскаржив рішення окружного суду Пяйят-Хяме, який торік призначив йому шість років позбавлення волі після визнання винним за обвинуваченнями, пов’язаними з тероризмом. Окружний суд також визнав Екпу винним у тяжкому податковому шахрайстві.
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У повідомленні не уточнюється, як рішення апеляційного суду впливає на частину вироку щодо податкового шахрайства.
Рішення апеляційного суду
Апеляційний суд оголосив рішення в четвер, 15 жовтня. За даними фінського медіа Yle, на яке посилається Premium Times Nigeria, суд підтвердив висновок окружного суду Пяйят-Хяме щодо вини Екпи у терористичних злочинах, але зменшив строк ув’язнення на два роки.