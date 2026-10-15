По данным Premium Times Nigeria, Апелляционный суд Финляндии сократил Симону Экпе срок лишения свободы с шести до четырех лет. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал его виновным в преступлениях, связанных с терроризмом.

Апелляция на приговор

Экпа обжаловал решение окружного суда Пяйят-Хяме, который в прошлом году приговорил его к шести годам лишения свободы после признания виновным по обвинениям, связанным с терроризмом. Окружной суд также признал Экпу виновным в тяжком налоговом мошенничестве.

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В сообщении не уточняется, как решение Апелляционного суда влияет на часть приговора, касающуюся налогового мошенничества.

Решение Апелляционного суда

Апелляционный суд объявил решение в четверг, 15 октября. По данным финского медиа Yle, на которое ссылается Premium Times Nigeria, суд подтвердил вывод окружного суда Пяйят-Хяме о виновности Экпы в террористических преступлениях, но сократил срок лишения свободы на два года.

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