В Финляндии Экпе сократили срок до четырех лет — Premium Times Nigeria
По данным Premium Times Nigeria, Апелляционный суд Финляндии сократил Симону Экпе срок лишения свободы с шести до четырех лет. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал его виновным в преступлениях, связанных с терроризмом.
Апелляция на приговор
Экпа обжаловал решение окружного суда Пяйят-Хяме, который в прошлом году приговорил его к шести годам лишения свободы после признания виновным по обвинениям, связанным с терроризмом. Окружной суд также признал Экпу виновным в тяжком налоговом мошенничестве.
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В сообщении не уточняется, как решение Апелляционного суда влияет на часть приговора, касающуюся налогового мошенничества.
Решение Апелляционного суда
Апелляционный суд объявил решение в четверг, 15 октября. По данным финского медиа Yle, на которое ссылается Premium Times Nigeria, суд подтвердил вывод окружного суда Пяйят-Хяме о виновности Экпы в террористических преступлениях, но сократил срок лишения свободы на два года.