Były książę Andrzej Mountbatten-Windsor w Wielkiej Brytanii zwrócił się do Wysokiego Trybunału o uchylenie nakazów przeszukania, które policja uzyskała przed jego aresztowaniem na początku tego roku. Poinformował o tym 5 października The Hindu, powołując się na brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Prywatne posiedzenie w Wysokim Trybunale

Według wymiaru sprawiedliwości prywatne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 8 października w Londynie. 66-letni Mountbatten-Windsor kwestionuje działania policji Thames Valley dotyczące przeszukań jego byłego i obecnego miejsca zamieszkania na terenach królewskich posiadłości.

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Aresztowanie w lutym

Policja Thames Valley aresztowała Mountbattena-Windsora 19 lutego pod zarzutem niewłaściwego zachowania związanego z jego kontaktami ze zmarłym amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Były książę zaprzecza, by dopuścił się jakichkolwiek nieprawidłowości.

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