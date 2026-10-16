Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в Великобритании обратился в Высокий суд с требованием отменить ордера на обыск, которые полиция получила до его ареста ранее в этом году. Об этом 5 октября сообщила The Hindu со ссылкой на судебную систему Великобритании.

Закрытое слушание в Высоком суде

По данным судебной системы, закрытое слушание по делу назначено на 8 октября в Лондоне. 66-летний Маунтбеттен-Виндзор оспаривает действия полиции долины Темзы в связи с обысками в его бывшем и нынешнем жилье на территории королевских владений.

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Арест в феврале

Полиция долины Темзы арестовала Маунтбеттена-Виндзора 19 февраля по подозрению в ненадлежащем поведении, связанном с его контактами с покойным американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Бывший принц отрицает какие-либо неправомерные действия.

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