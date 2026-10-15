华盛顿公民责任与道德组织（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW）提起诉讼，质疑贾里德·库什纳在总统唐纳德·特朗普政府中所担任角色的合法性。CREW在诉讼中要求禁止库什纳担任政府职务及行使国家权力，称这违反了宪法中关于官员任命的条款，《国会山报》报道。

原告的论点

CREW表示，如果不存在诉讼中所指的违规行为，库什纳本应遵守透明度和防止利益冲突方面的要求。该组织尤其指出，在任命程序期间有必要提交公开的财务申报文件。

宪法中关于官员任命的条款规定，总统任命主要官员，随后须经参议院批准。经国会授权，较低级别的官员可由法院或部门任命。据《国会山报》报道，参议院未曾批准库什纳担任其目前的政府工作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与谈判

今年2月，特朗普表示将任命其女婿为和平问题特别使者。库什纳重返特朗普第二届政府工作，以参与有关以色列与哈马斯之间停火的单独谈判，并参与制定关于加沙地带重建和治理的和平计划。

库什纳与特朗普顾问、和平使命特别使者史蒂夫·威特科夫共同工作。与此同时，白宫告诉NewsNation，库什纳的角色并非正式职务。《国会山报》已就该诉讼向白宫寻求置评。

关注我们在