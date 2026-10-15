NOAA przyznała o 74% mniej grantów w USA — Mongabay

Według stanu na 2 września 2026 roku amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) przyznała 229 grantów — o 74% mniej niż średnia wynosząca 891 grantów na ten dzień. Informuje o tym Mongabay, powołując się na bazę danych organizacji non-profit Grant Witness.

Po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa w 2025 roku jego administracja zaczęła znacząco ograniczać finansowanie federalne, w tym dla NOAA. Agencja zarządza grantami na lokalne projekty, z których znaczna część jest ukierunkowana na adaptację do zmiany klimatu.

Anulowane granty

NOAA zakończyła również co najmniej 26 aktywnych grantów. Wśród nich znalazło się finansowanie w wysokości 1,2 mln dolarów dla New Orleans Community Support Foundation. Środki miały zostać przeznaczone na odporne na zmianę klimatu zarządzanie zasobami wodnymi, w tym dla czarnoskórych i rdzennych społeczności Nowego Orleanu, który regularnie cierpi z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i podnoszenia się poziomu morza.

Współzałożyciel Grant Witness Scott Delaney zaznaczył, że grant przewidywał planowanie infrastruktury w celu zapobiegania powodziom i innym wyzwaniom związanym z życiem na obszarze przybrzeżnym.

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Projekty na północnym zachodzie

NOAA zakończyła również finansowanie w wysokości ponad 2,5 mln dolarów dla Northwest Climate Resilience Collaborative na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Grant wspierał trwające projekty realizowane z wiejskimi i plemiennymi społecznościami północno-zachodniej części USA, mające na celu zwiększenie odporności na ekstremalne upały, susze i podnoszenie się poziomu morza związane ze zmianą klimatu.

Według Grant Witness grant ten został później przywrócony wraz z trzema innymi po procesach sądowych lub presji ze strony Kongresu. Delaney ostrzegł, że przerwy w finansowaniu mogą tworzyć luki w danych, prowadzić do utraty miejsc pracy, szkodzić lokalnej gospodarce i skłaniać doświadczonych naukowców państwowych do podejmowania innej pracy.

Były szef NOAA Rick Spinrad zasugerował, że na początku działalności administracji Trumpa niektóre algorytmy sztucznej inteligencji mogły oznaczać terminy takie jak „indigenous”, „resilience” i „climate change” jako sygnały ostrzegawcze przy wyborze grantów do anulowania. Nazwał takie cięcia krótkowzrocznymi i niepokojącymi.

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