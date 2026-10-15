Statek handlowy zapalił się na wodach Rumunii — The Hindu

Statek handlowy stojący na kotwicy na wodach terytorialnych Rumunii zapalił się późnym wieczorem 14 października. Załoga została ewakuowana, poinformowały władze Rumunii. O incydencie poinformował Reuters, którego materiał opublikował The Hindu. Informację opublikowano 15 października.

Incydenty na Morzu Czarnym

Ten przypadek był kolejnym w serii incydentów na Morzu Czarnym, które wskazują na zagrożenia dla żeglugi handlowej w pobliżu wschodniej flanki NATO.

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Trafione statki

Od początku października u wybrzeży Rumunii i Bułgarii trafiono pięć statków handlowych. Oba kraje są członkami NATO. Trafienia statków odnotowano na Morzu Czarnym u wybrzeży tych dwóch państw Sojuszu. Według publikacji około 23 marynarzy zginęło lub jest uznawanych za zaginionych.

W materiale zaznaczono, że ataki uwypukliły rosnące zagrożenie dla żeglugi handlowej na Morzu Czarnym związane z użyciem dronów w wojnie między Rosją a Ukrainą.

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