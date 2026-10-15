Торговое судно загорелось в водах Румынии — The Hindu

Торговое судно, стоявшее на якоре в территориальных водах Румынии, загорелось поздно вечером 14 октября. Экипаж эвакуировали, сообщили румынские власти. Об инциденте сообщил Reuters, материал которого опубликовал The Hindu. Сообщение было опубликовано 15 октября.

Инциденты в Черном море

Этот случай стал очередным в серии инцидентов в Черном море, указывающих на риски для коммерческого судоходства вблизи восточного фланга НАТО.

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Пораженные суда

С начала октября у побережья Румынии и Болгарии были поражены пять коммерческих судов. Обе страны являются членами НАТО. Поражения судов зафиксировали в Черном море у побережья этих двух государств Альянса. По данным издания, около 23 моряков погибли или считаются пропавшими без вести.

В материале отмечается, что атаки высветили растущую угрозу коммерческому судоходству в Черном море, связанную с использованием беспилотников в войне между Россией и Украиной.

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