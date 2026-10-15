W USA firma Bell zakończyła produkcję pierwszych konstrukcji gondoli dla wiropłatu MV-75 Cheyenne, opracowywanego dla armii USA, i rozpoczęła testy przekładni tego statku powietrznego. Jak informuje AeroTime, prace te dotyczą pierwszego prototypu tworzonego w ramach programu Future Long-Range Assault Aircraft.

Montaż skrzydeł i gondoli

Pierwsze konstrukcje gondoli dostarczono do centrum montażowego Bell w Amarillo w Teksasie. Tam pracownicy rozpoczęli łączenie ich ze skrzydłami wiropłatu. Firma oświadczyła, że wykorzystanie projektowania cyfrowego obejmowało etapy opracowania, tworzenia oprzyrządowania, produkcji i montażu.

Bell ukończył pierwsze dwie konstrukcje skrzydeł w czerwcu 2026 roku, gdy gondole wciąż znajdowały się w produkcji. Po połączeniu skrzydeł i gondoli mają one zostać przymocowane do kadłuba, który jest budowany w zakładzie Bell w Wichicie w Kansas.

Testy systemów napędowych

Testy przekładni odbywają się w nowym laboratorium systemów napędowych MV-75 w Grand Prairie w Teksasie. Zespoły te zapewniają działanie generatorów elektrycznych, pomp hydraulicznych oraz wentylatorów chłodzących silniki i gondole. Koła zębate i obudowy do nich wyprodukowano w centrum technologii produkcji Bell w Fort Worth.

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W tworzenie zespołu napędowego zaangażowani są także inni dostawcy. Collins Aerospace wybrano w kwietniu 2026 roku do dostawy głównego systemu wytwarzania energii elektrycznej i systemu napędu wzajemnego, a Rolls-Royce rozpoczął naziemne testy silników AE 1107F w grudniu 2025 roku.

Systemy kabiny i sterowania

W laboratorium integracji systemów uzbrojenia Bell w Arlington inżynierowie integrują komputery sterowania lotem, komputery uniwersalne, moduł napędu siłowników, komponenty elektryczne oraz wielkoformatowe wyświetlacze. Laboratorium otwarto w marcu 2024 roku, aby testować oprogramowanie i systemy pokładowe przed ich instalacją na statku powietrznym.

W maju 2026 roku piloci 101. Brygady Lotnictwa Bojowego armii USA oceniali wyświetlacze kabiny MV-75 na symulatorach w arsenale Redstone w Alabamie. Ich opinie dotyczące wpływu wyświetlaczy na obciążenie pracą pilotów mają zostać uwzględnione w szczegółowym projekcie. Terminy prób w locie pierwszego prototypowego wiropłatu nie zostały jeszcze ogłoszone.

Armia USA wybrała projekt Bell V-280 Valor w grudniu 2022 roku, aby zastąpić znaczną część floty UH-60 Black Hawk, i zawarła początkowy kontrakt na rozwój o wartości 1,3 mld dolarów. Początkowo statek powietrzny nazwano Cheyenne II, jednak armia i Bell obecnie używają nazwy Cheyenne.

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