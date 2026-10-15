在美国，Bell公司已完成为美国陆军研发的MV-75 Cheyenne倾转旋翼机首批短舱结构的制造，并开始测试该飞行器的齿轮箱。正如AeroTime报道，这些工作涉及在Future Long-Range Assault Aircraft项目框架内制造的首架原型机。

机翼和短舱组装

首批短舱结构已交付至Bell位于得克萨斯州阿马里洛的装配中心。工作人员在那里开始将其与倾转旋翼机的机翼连接。该公司表示，数字化设计的应用涵盖了研发、工装制造、生产和装配阶段。

Bell于2026年6月完成前两套机翼结构，当时短舱仍在生产中。在机翼和短舱连接后，它们将被安装到机身上；机身正在Bell位于堪萨斯州威奇托的工厂制造。

动力系统测试

齿轮箱测试正在得克萨斯州大草原城的新MV-75传动系统实验室进行。这些装置保障发电机、液压泵以及发动机和短舱冷却风扇的运行。其齿轮和壳体在Bell位于沃思堡的制造技术中心生产。

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其他供应商也参与了动力装置的研制。Collins Aerospace于2026年4月被选定供应主发电系统和交叉传动系统，而Rolls-Royce于2025年12月开始对AE 1107F发动机进行地面测试。

驾驶舱和控制系统

在Bell位于阿灵顿的武器系统集成实验室，工程师正在整合飞行控制计算机、通用计算机、执行机构驱动单元、电气组件和大尺寸显示器。该实验室于2024年3月启用，用于在将软件和机载系统安装到飞行器之前对其进行测试。

2026年5月，美国陆军第101战斗航空旅的飞行员在阿拉巴马州红石兵工厂的模拟器上评估了MV-75驾驶舱显示器。他们对显示器影响飞行员工作负荷的反馈将被纳入详细设计。首架原型倾转旋翼机的飞行测试时间尚未公布。

美国陆军于2022年12月选择Bell V-280 Valor设计方案，以替换UH-60 Black Hawk机队的很大一部分，并签署了价值13亿美元的初始研发合同。该飞行器最初名为Cheyenne II，但陆军和Bell目前使用Cheyenne这一名称。

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