В США компания Bell завершила изготовление первых конструкций гондол для конвертоплана MV-75 Cheyenne, разрабатываемого для армии США, и начала испытания редукторов летательного аппарата. Как сообщает AeroTime, эти работы касаются первого опытного образца, создаваемого в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft.

Сборка крыла и гондол

Первые конструкции гондол доставили в сборочный центр Bell в Амарилло, штат Техас. Там сотрудники начали соединять их с крыльями конвертоплана. В компании заявили, что применение цифрового проектирования охватывало этапы разработки, создания оснастки, производства и сборки.

Первые две конструкции крыльев Bell завершила в июне 2026 года, когда гондолы еще находились в производстве. После соединения крыльев и гондол их должны присоединить к фюзеляжу, который строится на предприятии Bell в Уичито, штат Канзас.

Испытания силовых систем

Испытания редукторов проходят в новой лаборатории приводных систем MV-75 в Гранд-Прери, штат Техас. Эти агрегаты обеспечивают работу электрогенераторов, гидравлических насосов и вентиляторов охлаждения двигателей и гондол. Шестерни и корпуса для них изготовили в производственном технологическом центре Bell в Форт-Уэрте.

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К созданию силовой установки привлечены и другие поставщики. Collins Aerospace в апреле 2026 года выбрали для поставки основной системы генерации электроэнергии и системы взаимного привода, а Rolls-Royce начала наземные испытания двигателей AE 1107F в декабре 2025 года.

Системы кабины и управления

В лаборатории интеграции систем вооружения Bell в Арлингтоне инженеры объединяют компьютеры управления полетом, универсальные компьютеры, блок привода исполнительных механизмов, электрические компоненты и широкоформатные дисплеи. Лабораторию открыли в марте 2024 года для проверки программного обеспечения и бортовых систем до их установки на летательный аппарат.

В мае 2026 года пилоты 101-й боевой авиационной бригады армии США оценивали дисплеи кабины MV-75 на тренажерах в арсенале Редстоун, штат Алабама. Их отзывы о влиянии дисплеев на нагрузку пилотов должны быть учтены в детальном проектировании. Сроки летных испытаний первого опытного конвертоплана пока не объявлялись.

Армия США выбрала проект Bell V-280 Valor в декабре 2022 года для замены значительной части парка UH-60 Black Hawk и заключила первоначальный контракт на разработку стоимостью 1,3 млрд долларов. Сначала летательный аппарат называли Cheyenne II, однако армия и Bell теперь используют название Cheyenne.

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