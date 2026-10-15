В австралийском штате Виктория доступ к услугам по прерыванию беременности станет бесплатным независимо от того, кто победит на выборах в ноябре. Оппозиционная Либерально-национальная коалиция поддержала аналогичное предвыборное обещание Лейбористской партии.

Об этом сообщает The Guardian. Лидер оппозиции Джесс Уилсон заявила, что правительство Коалиции будет покрывать расходы, которые пациентки оплачивают самостоятельно, на услуги по прерыванию беременности до 16-й недели. Речь, в частности, идет о консультациях врачей общей практики и узких специалистов, УЗИ, анализах и медикаментах. По данным издания, совокупная стоимость этих услуг может превышать 1 тысячу австралийских долларов.

Компенсация поездок для жительниц регионов

Коалиция также пообещала расширить программу транспортной поддержки пациентов в Виктории. Женщины из региональных районов штата, которым необходимо далеко ехать для получения услуг, смогут претендовать на субсидии на проезд и проживание.

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В случае реализации обещаний Виктория станет первым штатом Австралии с бесплатным универсальным доступом к таким услугам. Австралийская столичная территория начала покрывать расходы пациенток, которые они оплачивают самостоятельно, в 2023 году.

Разногласия по поводу медикаментозного прерывания

В то же время оппозиция не поддержала другие предложения лейбористов: продлить доступ к медикаментозному прерыванию беременности с девяти до 10 недель и провести клинический обзор безопасности его применения до 12 недель. В настоящее время медикаментозное прерывание беременности субсидируется через австралийскую Pharmaceutical Benefits Scheme до девятой недели, тогда как рекомендации Всемирной организации здравоохранения допускают применение такого метода до 12 недель.

Аборты в Виктории были декриминализированы в 2008 году. Прерывание беременности возможно до 24-й недели, а на более позднем сроке — с согласия двух врачей. Джесс Уилсон также заявила, что при правительстве, которое она возглавит, законодательство об абортах меняться не будет.

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