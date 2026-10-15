W australijskim stanie Wiktoria dostęp do usług przerywania ciąży stanie się bezpłatny niezależnie od tego, kto wygra wybory w listopadzie. Opozycyjna koalicja Liberalno-Narodowa poparła podobną obietnicę wyborczą Partii Pracy.

Informuje o tym The Guardian. Liderka opozycji Jess Wilson oświadczyła, że rząd Koalicji pokrywałby koszty usług przerywania ciąży, które pacjentki opłacają z własnej kieszeni, do 16. tygodnia. Chodzi między innymi o konsultacje z lekarzami rodzinnymi i specjalistami, badania USG, analizy oraz leki. Według gazety łączny koszt tych usług może przekraczać 1 tys. dolarów australijskich.

Rekompensata kosztów podróży dla mieszkanek regionów

Koalicja obiecała również rozszerzyć program wsparcia transportowego dla pacjentów w Wiktorii. Kobiety z regionalnych obszarów stanu, które muszą pokonywać duże odległości, aby otrzymać usługi, będą mogły ubiegać się o dopłaty do podróży i zakwaterowania.

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Jeśli obietnice zostaną zrealizowane, Wiktoria stanie się pierwszym stanem Australii z bezpłatnym powszechnym dostępem do takich usług. Australijskie Terytorium Stołeczne zaczęło pokrywać koszty opłacane przez pacjentki z własnej kieszeni w 2023 roku.

Różnice dotyczące farmakologicznego przerywania ciąży

Jednocześnie opozycja nie poparła innych propozycji Partii Pracy: wydłużenia dostępu do farmakologicznego przerywania ciąży z dziewięciu do 10 tygodni oraz przeprowadzenia przeglądu klinicznego dotyczącego bezpieczeństwa jego stosowania do 12 tygodni. Obecnie farmakologiczne przerywanie ciąży jest subsydiowane w ramach australijskiego Pharmaceutical Benefits Scheme do dziewiątego tygodnia, podczas gdy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dopuszczają stosowanie tej metody do 12 tygodni.

Aborcję w Wiktorii zdepenalizowano w 2008 roku. Przerwanie ciąży jest możliwe do 24. tygodnia, a w późniejszym terminie — za zgodą dwóch lekarzy. Jess Wilson oświadczyła również, że za rządów, którym będzie kierować, przepisy dotyczące aborcji nie zostaną zmienione.

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