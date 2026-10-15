在澳大利亚维多利亚州，无论谁在11月选举中获胜，获得终止妊娠服务都将免费。反对党自由党-国家党联盟支持工党作出的类似竞选承诺。

《卫报》报道了此事。反对党领袖杰斯·威尔逊表示，联盟政府将承担患者在孕期16周之前接受终止妊娠服务时自行支付的费用。其中包括全科医生和专科医生咨询、超声检查、化验和药物。该报称，这些服务的总费用可能超过1000澳元。

为地区居民补贴出行费用

联盟还承诺扩大维多利亚州的患者交通支持计划。该州偏远地区需要长途出行以获得相关服务的女性，将能够申请交通和住宿补贴。

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如果这些承诺得到落实，维多利亚州将成为澳大利亚首个为此类服务提供免费普遍服务的州。澳大利亚首都领地于2023年开始承担患者自行支付的费用。

围绕药物终止妊娠的分歧

与此同时，反对党没有支持工党的其他提议：将药物终止妊娠的适用期限从九周延长至10周，并就其使用至12周时的安全性进行临床审查。目前，药物终止妊娠通过澳大利亚药品福利计划补贴至第九周，而世界卫生组织的指南允许这种方法使用至12周。

维多利亚州于2008年将堕胎非刑事化。终止妊娠可在第24周之前进行，更晚阶段则须经两名医生同意。杰斯·威尔逊还表示，在她领导的政府任内，堕胎立法不会改变。

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