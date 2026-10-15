自2027年1月1日起，波兰使用金属探测器的搜寻者将能够通过一款专门的移动应用程序申报其搜寻文物的意向。对于有价值的考古发现，将提供现金奖励。据RMF24报道，消息援引《Rzeczpospolita》报。

通过应用程序申报

目前，合法开展搜寻需要获得文物保护官的许可，据该媒体报道，等待许可需要数月。报道指出，只有约1%的搜寻者合法活动，其余人由于许可程序漫长且复杂而在灰色地带活动。

波兰文化和国家遗产部估计，开发该应用程序需花费250万兹罗提。与此同时，将工作委托给通信研究所而不采用公共采购程序引发了法律问题。据RMF24消息，该应用程序仍处于准备的早期阶段。

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成本评估与警告

对《文物保护法》的修订规定，对有价值的发现给予最高相当于25个月平均工资的奖励——约22.2万兹罗提。该部估计，第一年的支付金额可能达到32.5亿兹罗提。对发现物品进行鉴定、保护和储存还可能需要30亿兹罗提。

这些金额接近波兰文化和国家遗产部2027年的计划预算，即86.1亿兹罗提。弗罗茨瓦夫大学教授马切伊·特申斯基警告称，将很难确定申请奖励的物品是否在此前就已被发现。他还指出，e-zabytek门户网站的地图不够准确，其中没有考古对象的坐标。

波兰组织Polski Związek Eksploratorów的帕维尔·科兹沃夫斯基表示，此前，即使发现非常珍贵宝藏的人也没有获得奖励。他认为，对未来支出的估计可能被大幅高估。该部表示，支付所需资金已有保障，但未回答有关新规则启动是否可能推迟的问题。

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