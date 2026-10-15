В Польше с 1 января 2027 года поисковики с металлоискателями смогут сообщать о намерении искать памятники через специальное мобильное приложение. За ценные археологические находки предусмотрены денежные вознаграждения. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Уведомление через приложение

Сейчас для законного поиска необходимо получить разрешение консерватора памятников, которого, по данным издания, приходится ждать месяцами. В материале отмечается, что законно действует лишь около 1% поисковиков, тогда как остальные работают в серой зоне из-за длительной и сложной процедуры получения разрешения.

Министерство культуры и национального наследия Польши оценило создание приложения в 2,5 млн злотых. В то же время возникли юридические вопросы относительно поручения работ Институту связи без применения процедуры государственных закупок. По информации RMF24, приложение пока находится на раннем этапе подготовки.

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Оценка расходов и предостережения

Изменения в закон об охране памятников предусматривают вознаграждение до 25 средних зарплат за ценную находку — примерно 222 тыс. злотых. Министерство оценивает, что выплаты в первый год могут достичь 3,25 млрд злотых. Еще 3 млрд злотых могут потребоваться на экспертизы, консервацию и хранение найденных предметов.

Эти суммы близки к запланированному бюджету польского Министерства культуры и национального наследия на 2027 год, который составляет 8,61 млрд злотых. Профессор Вроцлавского университета Мацей Тшцинский предупредил, что будет трудно установить, не были ли заявленные на вознаграждение предметы найдены раньше. Он также обратил внимание на неточность карт портала e-zabytek, на которых отсутствуют координаты археологических объектов.

Павел Козловский из польской организации Polski Związek Eksploratorów отметил, что ранее люди, находившие даже очень ценные сокровища, не получали вознаграждений. По его мнению, оценки будущих расходов могут быть существенно завышены. Министерство заявило, что средства на выплаты обеспечены, но не ответило на вопрос о возможном переносе запуска новых правил.

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