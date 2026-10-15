在波兰日维茨，在举行原定于10月的会议后，残疾评定委员会将因资金不足而不再组织新的会议，直至年底。这可能会增加等待获得决定的队伍，而这些决定关系到获得补助、优惠和其他支持形式，RMF24报道。

残疾评定机构员工工会“工会替代方案”主席亚当·希马表示，今年他们从国家预算专项储备中获得的资金约为申请金额的25%。据他称，目前在日维茨等待决定约需三个月，而在会议暂停后，这一期限可能会延长。有关日维茨机构可能获得额外资金的决定将在10月19日之后作出。

地方政府弥补资金缺口

在格但斯克，国家补贴仅覆盖申报需求的37%。该市从自身预算中为该机构的工作提供了额外资金，因此会议没有取消或推迟。截至10月12日，仍有1890份申请尚未审理，等待决定的平均时间为一个半月。

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波兹南方面计算认为，国家资金将足以维持到11月中旬。该机构申请额外170万兹罗提，但仅获得49.7万兹罗提；资金缺口由县承担。在格丁尼亚，该机构在所需额外22万兹罗提中获得了15万兹罗提，会议仍在不间断举行。第三季度，那里受理了1614份申请，并作出了1615项决定。

部委计划

波兰家庭、劳动和社会政策部表示，在2026年省长预算中，为县级和省级机构安排了5.14525亿兹罗提，另有4632.5万兹罗提专项储备。下一年度预算草案中，在省长预算内安排了5.63189亿兹罗提，并安排了1410.4万兹罗提储备资金。

根据该部数据，县级和市级机构约65%的申请在60天内审理，其中28%在前30天内审理。该部门还在完成对残疾评定制度、补助和其他支持工具的分析。计划在2026年底前编制一份包含改革建议的诊断报告。

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