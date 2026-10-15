W polskim Żywcu, po przeprowadzeniu posiedzeń zaplanowanych na październik, komisja ds. orzekania o niepełnosprawności nie będzie organizować nowych posiedzeń do końca roku z powodu braku środków. Może to wydłużyć kolejki do uzyskania orzeczeń, od których zależy dostęp do świadczeń, ulg i innych form wsparcia, informuje RMF24.

Przewodniczący związku zawodowego pracowników instytucji orzekających o niepełnosprawności „Związkowa Alternatywa” Adam Szyma powiedział, że w tym roku otrzymali około 25% środków, o które wnioskowali z rezerwy celowej budżetu państwa. Według niego w Żywcu na orzeczenie czeka się obecnie około trzech miesięcy, a po zawieszeniu posiedzeń okres ten może się wydłużyć. Decyzje w sprawie możliwego dodatkowego finansowania placówki w Żywcu mają zostać podjęte po 19 października.

Samorządy pokrywają niedobór

W Gdańsku dotacja państwowa pokrywa jedynie 37% zgłoszonego zapotrzebowania. Miasto dofinansowało działalność placówki z własnego budżetu, dlatego posiedzenia nie zostały ani odwołane, ani przełożone. Na 12 października nierozpatrzonych pozostawało tam 1890 wniosków, a średni czas oczekiwania na orzeczenie wynosił półtora miesiąca.

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W Poznaniu wyliczono, że środków państwowych wystarczy do połowy listopada. Placówka wnioskowała o dodatkowe 1,7 mln zł, jednak otrzymała 497 tys. zł; niedobór pokrywa powiat. W Gdyni placówka otrzymała 150 tys. zł z potrzebnych dodatkowych 220 tys. zł, a posiedzenia odbywają się tam bez zakłóceń. W trzecim kwartale przyjęto tam 1614 wniosków i wydano 1615 orzeczeń.

Plany ministerstwa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski poinformowało, że w budżetach wojewodów na 2026 rok dla placówek powiatowych i wojewódzkich przewidziano 514,525 mln zł, a także 46,325 mln zł rezerwy celowej. W projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano 563,189 mln zł w budżetach wojewodów oraz 14,104 mln zł rezerwy.

Według danych ministerstwa placówki powiatowe i miejskie rozpatrują około 65% wniosków w ciągu 60 dni, w tym 28% w pierwszych 30 dniach. Resort kończy również analizę systemu orzekania o niepełnosprawności, świadczeń i innych instrumentów wsparcia. Do końca 2026 roku planowane jest przygotowanie raportu diagnostycznego z rekomendacjami dotyczącymi zmian.

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