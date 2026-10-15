В польском Живце после проведения запланированных на октябрь заседаний комиссия по установлению инвалидности не будет организовывать новые заседания до конца года из-за нехватки средств. Это может увеличить очереди на получение решений, от которых зависит доступ к выплатам, льготам и другим формам поддержки, сообщает RMF24.

Глава профсоюза работников учреждений, устанавливающих инвалидность, «Профсоюзная альтернатива» Адам Шима заявил, что в этом году они получили около 25% средств, на которые подавали заявки из целевого резерва государственного бюджета. По его словам, в Живце решения сейчас ожидают около трёх месяцев, а после приостановки заседаний этот срок может увеличиться. Решения о возможном дополнительном финансировании учреждения в Живце должны принять после 19 октября.

Органы местного самоуправления покрывают нехватку

В Гданьске государственная дотация покрывает лишь 37% заявленной потребности. Город дофинансировал работу учреждения из собственного бюджета, поэтому заседания не отменяли и не переносили. По состоянию на 12 октября там оставались нерассмотренными 1890 заявлений, а среднее время ожидания решения составляло полтора месяца.

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В Познани подсчитали, что государственных средств хватит до середины ноября. Учреждение просило дополнительно 1,7 млн злотых, однако получило 497 тыс. злотых; нехватку покрывает повят. В Гдыне учреждение получило 150 тыс. злотых из необходимых дополнительных 220 тыс. злотых, а заседания там продолжаются без перебоев. В третьем квартале там приняли 1614 заявлений и выдали 1615 решений.

Планы министерства

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши сообщило, что в бюджетах воевод на 2026 год для повятовых и воеводских учреждений предусмотрели 514,525 млн злотых, а также 46,325 млн злотых целевого резерва. В проекте бюджета на следующий год заложено 563,189 млн злотых в бюджетах воевод и 14,104 млн злотых резерва.

По данным министерства, повятовые и городские учреждения рассматривают около 65% заявлений в течение 60 дней, в том числе 28% — в первые 30 дней. Ведомство также завершает анализ системы установления инвалидности, выплат и других инструментов поддержки. До конца 2026 года планируют подготовить диагностический отчёт с рекомендациями по изменениям.

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