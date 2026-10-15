Производство услуг в Европейском Союзе в июле 2026 года выросло на 0,3% в месячном выражении, а в еврозоне — на 0,4%. Восстановление произошло после того, как в июне показатель сократился на 0,3% как в ЕС, так и в странах еврозоны, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Eurostat.

В годовом выражении производство услуг в июле выросло на 1,5% как в ЕС, так и в еврозоне по сравнению с июлем 2025 года.

Динамика секторов

Наибольший месячный рост в еврозоне зафиксировали в профессиональной, научной и технической деятельности — на 1,1%. Операции с недвижимостью выросли на 0,7%, услуги размещения и питания — на 0,6%, информационно-коммуникационная деятельность — на 0,4%. Административные и вспомогательные услуги прибавили 0,3%.

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Единственным сектором еврозоны со спадом стали транспорт и складское хозяйство: их объем уменьшился на 0,1%. Такая же динамика зафиксирована и в ЕС в целом. В то же время профессиональные, научные и технические услуги во всем блоке выросли на 1%, а услуги размещения и питания и информационно-коммуникационная деятельность — на 0,5% каждая.

Показатели государств ЕС

Среди стран, по которым были доступны данные, наибольший месячный рост производства услуг в июле показал Люксембург — 7,6%. В Греции показатель вырос на 5,1%, в Швеции — на 1,5%. Наибольшее сокращение зафиксировали в Венгрии — 4,5%, Дании — 3,1% и Словении — 2,7%.

В годовом выражении наиболее активно в ЕС росла информационно-коммуникационная деятельность: на 3,2%. В еврозоне ее прирост составил 3,1%. Наиболее сильную годовую динамику среди государств-членов продемонстрировала Греция, где производство услуг повысилось на 16,1%. В Словакии оно выросло на 8,7%, в Эстонии — на 8%. Наиболее глубокое падение за год наблюдалось в Венгрии — 5,4%, Румынии — 4,6% и Дании — 4,1%.

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