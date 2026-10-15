Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила, что ранним утром 15 октября перехватила и уничтожила беспилотник над Восточной провинцией Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики, передает Anadolu Agency.

Представитель не привел дополнительных подробностей, в частности не сообщил о происхождении беспилотника.

Заявления об атаке на Эр-Рияд

За несколько часов до этого йеменское движение хуситов заявило, что нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Хуситы не предоставили данных о возможных жертвах или повреждениях.

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В среду коалиция также заявила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, которую, по ее словам, хуситы запустили в направлении Эр-Рияда. Перед этим в столице Саудовской Аравии и соседней провинции Аль-Хардж сработали системы предупреждения.

Атаки на аэропорты

По данным Anadolu Agency, в период с 5 по 11 октября пять саудовских аэропортов подверглись десяти атакам. В результате погибли 20 человек, сотни получили ранения, а авиасообщение было нарушено. Международный аэропорт имени короля Халида атаковали пять раз; там погибли 18 человек.

С июля между Саудовской Аравией и хуситами продолжается военная эскалация, включающая атаки на объекты гражданской авиации и энергетическую инфраструктуру. Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет коалицию, поддерживающую правительство Йемена в войне против хуситов. Движение контролирует столицу Йемена Сану и несколько провинций с 2014 года.

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