Koalicja wojskowa pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała, że wcześnie rano 15 października przechwyciła i zniszczyła drona nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej. Poinformował o tym rzecznik koalicji Turki al-Maliki, podaje Anadolu Agency.

Rzecznik nie podał dodatkowych szczegółów, w tym nie poinformował o pochodzeniu drona.

Oświadczenia o ataku na Rijad

Kilka godzin wcześniej jemeński ruch Huti oświadczył, że zaatakował pociskiem balistycznym Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Huti nie przedstawili danych o możliwych ofiarach ani zniszczeniach.

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W środę koalicja poinformowała również o przechwyceniu i zniszczeniu pocisku balistycznego, który, jak twierdzi, Huti wystrzelili w kierunku Rijadu. Wcześniej uruchomiono systemy ostrzegawcze w stolicy Arabii Saudyjskiej i sąsiednim gubernatorstwie Al-Khardż.

Ataki na lotniska

Według Anadolu Agency w okresie od 5 do 11 października pięć saudyjskich lotnisk zostało zaatakowanych dziesięć razy. W ich wyniku zginęło 20 osób, setki zostały ranne, a ruch lotniczy został zakłócony. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida został zaatakowany pięć razy; zginęło tam 18 osób.

Od lipca trwa eskalacja militarna między Arabią Saudyjską a Huti, obejmująca ataki na obiekty lotnictwa cywilnego i infrastrukturę energetyczną. Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wspierającej rząd Jemenu w wojnie przeciwko Huti. Ruch kontroluje stolicę Jemenu, Sanę, oraz kilka prowincji od 2014 roku.

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