沙特领导的联军称摧毁一架无人机——阿纳多卢通讯社

沙特阿拉伯领导的军事联军称，10月15日清晨在沙特阿拉伯东部省上空拦截并摧毁了一架无人机。联军发言人图尔基·马利基表示，阿纳多卢通讯社报道。

该发言人未提供更多细节，包括未说明该无人机的来源。

关于袭击利雅得的声明

数小时前，也门胡塞运动称，其使用一枚弹道导弹袭击了利雅得的哈立德国王国际机场。胡塞武装未提供有关可能伤亡或损失的信息。

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周三，联军还称拦截并摧毁了一枚弹道导弹，联军称该导弹由胡塞武装向利雅得方向发射。此前，沙特阿拉伯首都及邻近的阿尔哈季省启动了预警系统。

对机场的袭击

据阿纳多卢通讯社报道，10月5日至11日期间，五座沙特机场遭到十次袭击。袭击造成20人死亡、数百人受伤，航空交通受到干扰。哈立德国王国际机场遭到五次袭击；18人在那里死亡。

自7月以来，沙特阿拉伯与胡塞武装之间的军事升级持续，包括对民用航空设施和能源基础设施的袭击。自2015年以来，沙特阿拉伯一直领导一个支持也门政府与胡塞武装作战的联盟。自2014年以来，该运动一直控制也门首都萨那及数个省份。

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