Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Европейского Союза в Брюсселе, Бельгия, выступит против частичного финансирования будущего бюджета ЕС за счет доходов от системы торговли выбросами ETS. Об этом сообщает RMF24.

Речь идет о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы. По данным издания, польские власти не согласны на передачу в общую кассу ЕС части средств, которые сейчас остаются в Польше и направляются на энергетическую трансформацию и снижение цен на электроэнергию.

Позиция Польши по ETS

Европейская комиссия предлагает направлять в бюджет ЕС 30% доходов от продажи квот на выбросы CO₂. Для Польши это означало бы более 1 млрд евро в год, которые поступали бы в Брюссель, пишет RMF24.

Ранее журналисты издания сообщали, что Польша готова блокировать бюджет ЕС, если он будет частично финансироваться за счет ETS. В то же время на текущем саммите решений по этому вопросу не ожидается. По словам дипломата ЕС, с которым общалось RMF24, нет признаков того, что Варшава готова согласиться на передачу части таких доходов в бюджет Союза.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Польша при этом не отвергает все новые источники доходов ЕС. Она поддерживает пограничный сбор, учитывающий выбросы CO₂, а также взнос крупных предприятий. Возражения Варшавы вызывают предлагаемый сбор с электронных отходов и передача в бюджет ЕС части доходов от табачного акциза.

Споры вокруг расходов и миграции

В вопросе финансирования сельского хозяйства и регионов Польша положительно оценивает предложение ирландского председательства, поскольку оно сохраняет национальный пакет страны. В то же время государства, являющиеся нетто-плательщиками в бюджет ЕС, в частности Германия, настаивают на более масштабных сокращениях расходов, в том числе в политике сплочения и аграрном секторе.

Вторым предметом дискуссии на саммите станет миграция. Польша добивается, чтобы механизм реагирования на миграционные кризисы был гибким и учитывал различия между ситуациями на разных внешних границах Европейского Союза.

Читай нас в