波兰总理唐纳德·图斯克将在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，反对将排放交易体系（ETS）收入用于部分资助未来的欧盟预算。RMF24报道。

这涉及欧盟2028—2034年多年期预算。据该媒体报道，波兰当局不同意将目前留在波兰、并用于能源转型和降低电价的部分资金转入欧盟共同金库。

波兰在ETS问题上的立场

欧盟委员会提议将出售CO₂排放配额收入的30%划入欧盟预算。RMF24写道，这对波兰而言将意味着每年有超过10亿欧元流向布鲁塞尔。

此前，该媒体记者报道称，如果欧盟预算部分通过ETS融资，波兰准备阻止该预算。与此同时，本次峰会预计不会就此问题作出决定。据一名接受RMF24采访的欧盟外交官表示，没有迹象表明华沙准备同意将部分此类收入转入欧盟预算。

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与此同时，波兰并不反对欧盟所有新的收入来源。该国支持考虑CO₂排放的边境收费，以及大型企业缴费。华沙反对拟议中的电子废物收费以及将部分烟草消费税收入转入欧盟预算。

围绕支出和移民的争议

在农业和地区融资问题上，波兰积极评价爱尔兰轮值主席国的提议，因为该提议保留了该国的国家资金方案。与此同时，包括德国在内的欧盟预算净缴款国坚持进行更大规模的支出削减，特别是在凝聚政策和农业部门。

峰会讨论的第二个议题将是移民问题。波兰寻求确保应对移民危机的机制具有灵活性，并考虑到欧盟不同外部边界局势之间的差异。

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