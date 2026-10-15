Premier Polski Donald Tusk na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli w Belgii sprzeciwi się częściowemu finansowaniu przyszłego budżetu UE z dochodów systemu handlu emisjami ETS. Informuje o tym RMF24.

Chodzi o wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Według portalu polskie władze nie zgadzają się na przekazanie do wspólnej kasy UE części środków, które obecnie pozostają w Polsce i są przeznaczane na transformację energetyczną oraz obniżanie cen energii elektrycznej.

Stanowisko Polski w sprawie ETS

Komisja Europejska proponuje przeznaczanie 30% dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO₂ na budżet UE. Dla Polski oznaczałoby to ponad 1 mld euro rocznie, które trafiałyby do Brukseli, pisze RMF24.

Wcześniej dziennikarze portalu informowali, że Polska jest gotowa blokować budżet UE, jeśli będzie on częściowo finansowany z ETS. Jednocześnie na obecnym szczycie nie są oczekiwane decyzje w tej sprawie. Według dyplomaty UE, z którym rozmawiało RMF24, nie ma oznak, że Warszawa jest gotowa zgodzić się na przekazanie części takich dochodów do budżetu Unii.

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Polska jednocześnie nie odrzuca wszystkich nowych źródeł dochodów UE. Popiera opłatę graniczną uwzględniającą emisje CO₂, a także wkład dużych przedsiębiorstw. Sprzeciw Warszawy budzą proponowana opłata od odpadów elektronicznych oraz przekazanie do budżetu UE części dochodów z akcyzy tytoniowej.

Spory wokół wydatków i migracji

W kwestii finansowania rolnictwa i regionów Polska pozytywnie ocenia propozycję irlandzkiej prezydencji, ponieważ zachowuje ona krajowy pakiet państwa. Jednocześnie państwa będące płatnikami netto do budżetu UE, w tym Niemcy, nalegają na większe cięcia wydatków, w szczególności w polityce spójności i sektorze rolnym.

Drugim przedmiotem dyskusji na szczycie będzie migracja. Polska dąży do tego, aby mechanizm reagowania na kryzysy migracyjne był elastyczny i uwzględniał różnice między sytuacjami na różnych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

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