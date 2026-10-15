Прем’єр Польщі Туск виступить проти фінансування бюджету ЄС коштом ETS — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, виступить проти часткового фінансування майбутнього бюджету ЄС коштом надходжень від системи торгівлі викидами ETS. Про це повідомляє RMF24.

Йдеться про багаторічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки. За даними видання, польська влада не погоджується на передання до спільної каси ЄС частини коштів, які нині залишаються у Польщі та спрямовуються на енергетичну трансформацію і зниження цін на електроенергію.

Позиція Польщі щодо ETS

Європейська комісія пропонує спрямовувати до бюджету ЄС 30% доходів від продажу квот на викиди CO₂. Для Польщі це означало б понад 1 млрд євро на рік, які надходили б до Брюсселя, пише RMF24.

Раніше журналісти видання повідомляли, що Польща готова блокувати бюджет ЄС, якщо він частково фінансуватиметься за рахунок ETS. Водночас на поточному саміті рішень із цього питання не очікується. За словами дипломата ЄС, із яким спілкувалося RMF24, немає ознак, що Варшава готова погодитися на передачу частини таких надходжень до бюджету Союзу.

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Польща водночас не відкидає всіх нових джерел доходів ЄС. Вона підтримує прикордонний збір, що враховує викиди CO₂, а також внесок великих підприємств. Заперечення Варшави викликають пропонований збір із електронних відходів і передання до бюджету ЄС частини доходів від тютюнового акцизу.

Суперечки навколо видатків і міграції

У питанні фінансування сільського господарства та регіонів Польща позитивно оцінює пропозицію ірландського головування, оскільки вона зберігає національний пакет країни. Водночас держави, які є нетто-платниками до бюджету ЄС, зокрема Німеччина, наполягають на масштабніших скороченнях витрат, зокрема в політиці згуртованості та аграрному секторі.

Другим предметом дискусії на саміті стане міграція. Польща домагається, щоб механізм реагування на міграційні кризи був гнучким і враховував відмінності між ситуаціями на різних зовнішніх кордонах Євросоюзу.

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