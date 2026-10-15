MIT zmniejszył nabór na studia podyplomowe o 20% — STAT News

W Bostonie w USA prezydentka Massachusetts Institute of Technology Sally Kornbluth oświadczyła, że tej jesieni MIT przyjął na studia podyplomowe prawie o 500 studentów mniej niż w 2024 roku. Stanowi to spadek o 20%. Jak powiedziała, przyczyną było zmniejszenie federalnego finansowania badań dla instytutu o 100 mln dolarów. Poinformował o tym STAT News.

Ostrożny nabór

Kornbluth powiedziała, że studenci studiów podyplomowych są w dużej mierze finansowani z grantów badawczych. Dlatego instytut ostrożniej podchodzi do naboru, aby osoby przyjęte nie pozostały bez finansowania w trakcie studiów doktoranckich.

Według prezydentki MIT uczelnia nie wie, kiedy sytuacja finansowa może się zmienić, dlatego obecnie działa ostrożnie. Na MIT 95% studentów zdobywa specjalności w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

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Niepewność dla uniwersytetów

Jak pisze publikacja, MIT nie jest wyjątkiem: uniwersytety w całym kraju wstrzymywały lub ograniczały nabór na studia podyplomowe z powodu zakończenia grantów, opóźnień w finansowaniu oraz zmian w federalnej polityce wspierania nauki w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Liderzy środowiska naukowego wyrażają także obawy, że planowane przekierowanie finansowania badań z uniwersytetów do przemysłu oraz koncentracja Białego Domu na sztucznej inteligencji i technologiach mogą osłabić badania podstawowe. Dodatkową niepewność dla instytucji akademickich, według STAT News, stwarza niedawno ujawniony plan przyznania nominatom politycznym większej kontroli nad decyzjami dotyczącymi grantów amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia.

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