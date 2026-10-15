В Бостоне, США, президент Массачусетского технологического института Салли Корнблут заявила, что этой осенью MIT зачислил почти на 500 студентов меньше на программы последипломного образования, чем в 2024 году. Это составляет сокращение на 20%. По ее словам, причиной стало уменьшение федерального финансирования исследований для института на 100 млн долларов. Об этом сообщает STAT News.

Осторожный набор

Корнблут сказала, что студенты программ последипломного образования в значительной степени обучаются за счет исследовательских грантов. Поэтому институт более осторожно подходит к набору, чтобы зачисленные не остались без финансирования посреди обучения в докторантуре.

По словам президента MIT, учреждение не знает, когда ситуация с финансированием может измениться, поэтому сейчас действует осторожно. В MIT 95% студентов получают специальности в сферах науки, технологий, инженерии и математики.

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Неопределенность для университетов

Как пишет издание, MIT не является исключением: университеты по всей стране приостанавливали или сокращали набор на программы последипломного образования из-за прекращения грантов, задержек финансирования и изменений в федеральной политике поддержки науки за последние 18 месяцев.

Научные лидеры также выражают обеспокоенность, что запланированное перенаправление финансирования исследований от университетов к промышленности и фокус Белого дома на искусственном интеллекте и технологиях могут ослабить фундаментальные исследования. Дополнительную неопределенность для академических учреждений, по данным STAT News, создает недавно обнародованный план предоставить политическим назначенцам больше контроля над решениями по грантам Национальных институтов здоровья США.

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