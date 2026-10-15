STAT News：麻省理工学院研究生项目招生缩减20%

在美国波士顿，麻省理工学院校长莎莉·科恩布卢斯表示，今年秋季，MIT研究生项目录取的学生比2024年少近500人，降幅为20%。她称，原因是该学院获得的联邦科研资金减少了1亿美元。STAT News对此进行了报道。

谨慎招生

科恩布卢斯表示，研究生在很大程度上依靠研究资助学习。因此，该学院在招生时采取更谨慎的方式，以避免被录取者在攻读博士学位期间失去资金支持。

MIT校长表示，该校不知道资金形势何时可能发生变化，因此目前正谨慎行事。MIT有95%的学生攻读科学、技术、工程和数学领域的专业。

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大学面临的不确定性

该媒体写道，MIT并非例外：过去18个月里，由于资助被终止、资金拨付延迟以及联邦科学支持政策的变化，全国各地的大学都暂停或缩减了研究生项目招生。

科学界领袖还担忧，计划将研究资金从大学转向产业，以及白宫对人工智能和技术的关注，可能会削弱基础研究。据STAT News报道，近期公布的一项计划还将为学术机构带来额外不确定性：该计划拟赋予政治任命人员对美国国立卫生研究院拨款决定更多控制权。

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