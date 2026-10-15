В Великобритании родители 26-летней Хлои Моффат будут добиваться привлечения к ответственности сотрудников Казначейства, если будет установлена их роль в смерти дочери. Они должны встретиться с постоянным секретарём ведомства Джеймсом Боулером, сообщает The Guardian.

В августе коронер установил, что Казначейство «существенно способствовало» смерти Моффат. Её без предупреждения вызвали на дисциплинарную встречу из-за анонимных жалоб о предполагаемом разглашении конфиденциальной рабочей информации. Она отрицала эти обвинения.

Обстоятельства дисциплинарной встречи

Согласно выводам коронера, менеджеры не разрешили Моффат пригласить на встречу коллегу для поддержки, не сообщили ей о ней заранее и не объяснили, грозит ли ей увольнение. Ей также закрыли доступ к электронной почте директора и изменили рабочие обязанности, хотя встречу называли неформальной.

После разговора Моффат была опустошена и считала, что потеряет работу. На следующее утро она покончила с собой. На слушаниях отмечалось, что она почти три года работала личной помощницей в Казначействе, любила свою работу и имела безупречную трудовую биографию.

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Её отец Дэвид Моффат заявил, что семья хочет выяснить, понесли ли ответственность менеджеры и сотрудники кадровой службы. По его словам, коронер отдельно этого не требовал, однако для семьи это принципиальный вопрос.

Новые правила Казначейства

Казначейство полностью приняло выводы отчёта коронера о предотвращении будущих смертей. Ведомство прекратило использовать неформальные встречи для первоначального выяснения обстоятельств в делах о возможных серьёзных нарушениях, ввело дополнительные процедурные меры и правила поддержки благополучия сотрудников.

Новые рекомендации предусматривают право сотрудника пригласить сопровождающего на дисциплинарную встречу, предварительное уведомление о ней и информирование в случае, если увольнение маловероятно. Казначейство также нанимает эрготерапевта для поддержки благополучия сотрудников.

Представитель Казначейства выразил соболезнования семье и друзьям Моффат и заявил, что независимая проверка установила: сотрудники действовали добросовестно и выполнили обязанность проявлять заботу.

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