在英国，26岁的克洛伊·莫法特的父母将要求追究财政部工作人员的责任，前提是他们对女儿死亡的影响得到确认。据《卫报》报道，他们将与该部门常务秘书詹姆斯·鲍勒会面。

8月，一名验尸官认定，财政部“实质性地促成了”莫法特的死亡。因收到关于她涉嫌泄露机密工作信息的匿名投诉，她在没有事先通知的情况下被召集参加纪律会议。她否认了这些指控。

纪律会议的情况

根据验尸官的结论，管理人员没有允许莫法特邀请一名同事陪同出席会议以获得支持，没有提前通知她，也没有说明她是否面临解雇。尽管该会议被称为非正式会议，她还被禁止访问主管的电子邮件，工作职责也被调整。

谈话后，莫法特感到极度崩溃，并认为自己将失去工作。第二天早晨，她自杀身亡。听证会上指出，她在财政部担任私人助理近三年，热爱自己的工作，并且拥有无可挑剔的工作记录。

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她的父亲戴维·莫法特表示，家人希望查明管理人员和人力资源部门员工是否被追究责任。他说，验尸官没有专门提出这一要求，但对家人而言，这是一个原则性问题。

财政部的新规定

财政部完全接受了验尸官关于防止未来死亡的报告结论。该部门已停止在涉及可能严重违规行为的案件中使用非正式会议进行初步事实查明，并引入了额外的程序性措施和支持员工福祉的规定。

新指南规定，员工有权邀请陪同人员参加纪律会议，应提前获知会议安排，并在被解雇可能性不大时得到告知。财政部还正在聘请一名职业治疗师，以支持员工福祉。

财政部一名发言人向莫法特的家人和朋友表示慰问，并称独立审查认定，工作人员是出于善意行事，并履行了其照顾义务。

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