W Wielkiej Brytanii rodzice 26-letniej Chloe Moffat będą domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników Skarbu Państwa, jeśli zostanie ustalony ich wkład w śmierć córki. Mają spotkać się ze stałym sekretarzem resortu Jamesem Bowlerem, informuje The Guardian.

W sierpniu koroner ustalił, że Skarb Państwa „w istotny sposób przyczynił się” do śmierci Moffat. Bez uprzedzenia wezwano ją na spotkanie dyscyplinarne w związku z anonimowymi skargami dotyczącymi rzekomego ujawnienia poufnych informacji służbowych. Zaprzeczała tym zarzutom.

Okoliczności spotkania dyscyplinarnego

Z ustaleń koronera wynika, że menedżerowie nie pozwolili Moffat zaprosić na spotkanie współpracownika w celu uzyskania wsparcia, nie powiadomili jej o nim z wyprzedzeniem i nie wyjaśnili, czy grozi jej zwolnienie. Zablokowano jej również dostęp do poczty elektronicznej dyrektora i zmieniono jej obowiązki służbowe, choć spotkanie określano jako nieformalne.

Po rozmowie Moffat była zdruzgotana i sądziła, że straci pracę. Następnego ranka odebrała sobie życie. Podczas przesłuchań zaznaczono, że przez niemal trzy lata pracowała jako osobista asystentka w Skarbie Państwa, lubiła swoją pracę i miała nienaganną historię zatrudnienia.

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Jej ojciec, David Moffat, oświadczył, że rodzina chce ustalić, czy menedżerowie i pracownicy działu kadr ponieśli odpowiedzialność. Jak powiedział, koroner nie zażądał tego wprost, jednak dla rodziny jest to kwestia zasadnicza.

Nowe zasady Skarbu Państwa

Skarb Państwa w pełni przyjął ustalenia raportu koronera dotyczącego zapobiegania przyszłym zgonom. Resort zaprzestał wykorzystywania nieformalnych spotkań do wstępnego ustalania okoliczności w sprawach dotyczących możliwych poważnych naruszeń, wprowadził dodatkowe środki proceduralne oraz zasady wspierania dobrostanu pracowników.

Nowe wytyczne przewidują prawo pracownika do zaproszenia osoby towarzyszącej na spotkanie dyscyplinarne, wcześniejsze powiadomienie o nim oraz poinformowanie go, jeśli zwolnienie jest mało prawdopodobne. Skarb Państwa zatrudnia także terapeutę zajęciowego, aby wspierać dobrostan pracowników.

Rzecznik Skarbu Państwa wyraził współczucie rodzinie i przyjaciołom Moffat oraz oświadczył, że niezależny przegląd wykazał, iż pracownicy działali w dobrej wierze i wypełnili obowiązek opieki.

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