В Великобритании домохозяйства с 2021 года в среднем потратили дополнительно £13 961 на выплаты по ипотеке и займам, а также на счета за электроэнергию, газ и воду. The Guardian приводит эти расчеты Конгресса тред-юнионов (TUC), основанные на официальных данных.

По оценке TUC, дополнительные расходы составили в среднем £2 792 в год. Объединение профсоюзов связывает рост стоимости жизни с устойчивой инфляцией и более высокими процентными ставками. Оно заявило, что финансовое давление на домохозяйства сдерживает потребительские расходы и влияет на экономику страны.

Сильнее всего выросли выплаты по ипотеке

Домохозяйства с ипотекой, по расчетам TUC, с 2021 года в среднем заплатили на £9 034 больше — или на £1 806 в год. Заемщики по другим кредитам потратили дополнительно £1 911, что соответствует £382 ежегодно.

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Расходы на электроэнергию и газ за этот период выросли в среднем на £2 644, или на £529 в год. Счета за воду увеличились на £372, то есть на £74 в год. В TUC также отметили, что средняя стоимость аренды росла быстрее, чем расходы по ипотеке, что может свидетельствовать о перекладывании этих затрат на арендаторов.

Призывы к поддержке перед бюджетом

TUC призвал канцлера казначейства Джона Хили включить в бюджет на 28 октября меры поддержки домохозяйств, в частности ввести социальный тариф на энергию, помочь домохозяйствам с низкими доходами и молодежи, а также повысить налоги на прирост капитала и банки.

В выступлении Хили пообещал использовать бюджет, чтобы дать домохозяйствам «передышку», но предупредил, что возможности правительства смягчить глобальный экономический шок ограничены. На фоне прогнозов, согласно которым годовые счета за энергию для типичного домохозяйства могут с января достичь £2 000, на правительство также оказывают давление представители бизнеса и аналитические центры, предлагающие собственные меры поддержки.

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