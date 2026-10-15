英国家庭额外支付13,961英镑账单费用——《卫报》

自2021年以来，英国各家庭平均额外支出了13,961英镑，用于偿还抵押贷款和其他贷款，以及支付电费、燃气费和水费。《卫报》援引了英国职工大会（TUC）基于官方数据作出的这一计算。

据TUC估计，额外支出平均每年为2,792英镑。该工会联合会将生活成本上升归因于持续的通胀和更高的利率。该组织表示，家庭面临的财务压力正在抑制消费支出，并影响该国经济。

抵押贷款还款增幅最大

根据TUC的计算，有抵押贷款的家庭自2021年以来平均多支付了9,034英镑，即每年多支付1,806英镑。其他贷款的借款人额外支出了1,911英镑，相当于每年382英镑。

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这一时期的电费和燃气费平均增加了2,644英镑，即每年529英镑。水费增加了372英镑，即每年74英镑。TUC还指出，平均租金上涨速度快于抵押贷款支出，这可能表明这些成本正被转嫁给租户。

预算案前呼吁提供支持

TUC呼吁财政大臣约翰·希利在10月28日的预算案中纳入支持家庭的措施，特别是推出能源社会福利费率、帮助低收入家庭和年轻人，以及提高资本利得税和银行税。

希利在讲话中承诺利用预算案为家庭提供“喘息空间”，但警告称，政府缓解全球经济冲击的能力有限。在预测典型家庭的年度能源账单可能从1月起达到2,000英镑的背景下，政府也面临来自商界代表和智库的压力，后者提出了各自的支持措施。

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