W Wielkiej Brytanii gospodarstwa domowe od 2021 roku wydały średnio dodatkowe £13 961 na spłaty kredytów hipotecznych i pożyczek, a także na rachunki za energię elektryczną, gaz i wodę. The Guardian przytacza te wyliczenia Kongresu Związków Zawodowych (TUC), oparte na oficjalnych danych.

Według szacunków TUC dodatkowe koszty wyniosły średnio £2 792 rocznie. Federacja związków zawodowych wiąże wzrost kosztów życia z utrzymującą się inflacją i wyższymi stopami procentowymi. Oświadczyła, że presja finansowa na gospodarstwa domowe hamuje wydatki konsumpcyjne i wpływa na gospodarkę kraju.

Najbardziej wzrosły spłaty kredytów hipotecznych

Gospodarstwa domowe posiadające kredyty hipoteczne zapłaciły średnio o £9 034 więcej od 2021 roku, według wyliczeń TUC, czyli o £1 806 rocznie. Kredytobiorcy z innymi pożyczkami wydali dodatkowe £1 911, co odpowiada £382 rocznie.

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Koszty energii elektrycznej i gazu wzrosły średnio o £2 644 w tym okresie, czyli o £529 rocznie. Rachunki za wodę wzrosły o £372, czyli o £74 rocznie. TUC zauważył również, że średni koszt najmu rósł szybciej niż koszty kredytów hipotecznych, co może wskazywać na przerzucanie tych kosztów na najemców.

Apele o wsparcie przed budżetem

TUC wezwał kanclerza skarbu Johna Healy’ego do uwzględnienia w budżecie 28 października środków wsparcia dla gospodarstw domowych, w tym wprowadzenia socjalnej taryfy energetycznej, pomocy gospodarstwom o niskich dochodach i młodym ludziom, a także podniesienia podatków od zysków kapitałowych i banków.

W wystąpieniu Healy obiecał wykorzystać budżet, aby dać gospodarstwom domowym „chwilę wytchnienia”, ale ostrzegł, że możliwości rządu w zakresie łagodzenia globalnego szoku gospodarczego są ograniczone. Wobec prognoz, według których roczne rachunki za energię dla typowego gospodarstwa domowego mogą od stycznia osiągnąć £2 000, na rząd naciskają również przedstawiciele biznesu i ośrodki analityczne, proponujący własne środki wsparcia.

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