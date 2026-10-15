Социальная платформа X приостановила более 13 тысяч аккаунтов, которые, по ее заявлению, были связаны с тремя вероятными иностранными операциями влияния на политические дискуссии в США перед промежуточными выборами 3 ноября. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сети связали с тремя странами

В X заявили, что эти операции были связаны с Ираном, Россией и Китаем. По данным платформы, сети использовали фальшивые аккаунты для публикации и распространения политического контента, направленного против кандидатов и публичных лиц со всего политического спектра.

Компания сообщила, что выявила аккаунты в ходе проактивных проверок и расследований в рамках правил против спама и скоординированного неаутентичного поведения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правила относительно избирательной информации

Также X напомнила о правилах относительно вводящей в заблуждение информации о том, как, когда и где голосовать на промежуточных выборах в США. Ограничения также касаются попыток подавить явку избирателей, запугивания избирателей и призывов к насилию возле избирательных участков.

Пользователи могут сообщать о связанных с выборами постах через опцию civic integrity, чтобы запросить примечание сообщества с контекстом. В срочных случаях платформа может маркировать посты, нарушающие ее правила о выборах.

Неделей ранее OpenAI заявила, что пресекла две вероятные операции влияния из России и Ирана. По данным компании, они использовали ChatGPT для создания фальшивых журналистских персон и работы «аналитического центра», который скрытно распространял антиукраинскую пропаганду.

Читай нас в