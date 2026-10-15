X zawiesiła ponad 13 tys. kont przed wyborami w USA — Al Jazeera

Platforma społecznościowa X zawiesiła ponad 13 tysięcy kont, które, jak oświadczyła, były powiązane z trzema prawdopodobnymi zagranicznymi operacjami wpływu na dyskusje polityczne w USA przed wyborami śródokresowymi 3 listopada. Informuje o tym Al Jazeera.

Sieci powiązano z trzema krajami

W X oświadczono, że operacje te były powiązane z Iranem, Rosją i Chinami. Według platformy sieci wykorzystywały fałszywe konta do publikowania i rozpowszechniania treści politycznych wymierzonych w kandydatów i osoby publiczne z całego spektrum politycznego.

Firma poinformowała, że wykryła konta podczas proaktywnych kontroli i dochodzeń prowadzonych w ramach zasad przeciwko spamowi i skoordynowanemu nieautentycznemu zachowaniu.

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Zasady dotyczące informacji wyborczych

X przypomniała również o zasadach dotyczących wprowadzających w błąd informacji o tym, jak, kiedy i gdzie głosować w wyborach śródokresowych w USA. Ograniczenia dotyczą także prób tłumienia frekwencji wyborczej, zastraszania wyborców i wezwań do przemocy w pobliżu lokali wyborczych.

Użytkownicy mogą zgłaszać posty związane z wyborami za pośrednictwem opcji civic integrity, aby poprosić o notatkę społecznościową zawierającą kontekst. W pilnych przypadkach platforma może oznaczać posty naruszające jej zasady wyborcze.

Tydzień wcześniej OpenAI oświadczyła, że przerwała dwie prawdopodobne operacje wpływu z Rosji i Iranu. Według firmy wykorzystywały one ChatGPT do tworzenia fałszywych person dziennikarskich oraz prowadzenia „think tanku”, który potajemnie rozpowszechniał antyukraińską propagandę.

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