X призупинила понад 13 тисяч акаунтів перед виборами у США — Al Jazeera

Соціальна платформа X призупинила понад 13 тисяч акаунтів, які, за її заявою, були пов’язані з трьома ймовірними іноземними операціями впливу на політичні дискусії у США перед проміжними виборами 3 листопада. Про це повідомляє Al Jazeera.

Мережі пов’язали з трьома країнами

У X заявили, що ці операції були пов’язані з Іраном, Росією та Китаєм. За даними платформи, мережі використовували фальшиві акаунти для публікації та поширення політичного контенту, спрямованого на кандидатів і публічних осіб з усього політичного спектра.

Компанія повідомила, що виявила акаунти під час проактивних перевірок і розслідувань у межах правил проти спаму та скоординованої неавтентичної поведінки.

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Правила щодо виборчої інформації

Також X нагадала про правила щодо оманливої інформації про те, як, коли і де голосувати на проміжних виборах у США. Обмеження також стосуються спроб придушити явку виборців, залякування виборців і закликів до насильства поблизу виборчих дільниць.

Користувачі можуть повідомляти про пов’язані з виборами дописи через опцію civic integrity, щоб запросити примітку спільноти з контекстом. У термінових випадках платформа може позначати дописи, які порушують її виборчі правила.

За тиждень до цього OpenAI заявила, що припинила дві ймовірні операції впливу з Росії та Ірану. За даними компанії, вони використовували ChatGPT для створення фальшивих журналістських персон і роботи «аналітичного центру», який приховано поширював антиукраїнську пропаганду.

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