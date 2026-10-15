俄罗斯顿河畔罗斯托夫的新沙赫京斯克炼油厂石油码头发生的火灾已蔓延至12个储罐中的8个。乌克兰监测频道Supernova+称，周二深夜又有一个储罐发生爆炸，据《莫斯科时报》报道。

火灾已持续第四天

据独立媒体Astra报道，大火吞没了该码头的8个储罐。现场视频显示，储罐被火焰吞噬，并升起滚滚黑烟。

当地Telegram频道Rostov Glavny报道称，周二23时50分，该市左岸出现明亮闪光。截至周三上午，当局尚未宣布火灾已被扑灭。

无人机袭击与码头能力

10月10日夜间，无人机袭击了顿河畔罗斯托夫热列兹诺多罗日内区的这座码头，该码头此前名为“南俄”。NASA FIRMS卫星火灾监测系统记录到该设施发生火灾。

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该码头储罐的总容量为6万立方米。该设施每年可中转多达350万吨石油产品，并可为出口装载海运和内河油轮。据该媒体报道，该码头也被用于向俄罗斯军方供应燃料。

俄罗斯罗斯托夫州州长——侵略国的官员——尤里·斯柳萨尔表示，周二夜间至周三凌晨，该地区遭到大规模无人机袭击。据他称，在卡缅斯克-沙赫京斯基上空及8个区上空击落了160多架无人机。他未提供有关人员伤亡或地面破坏的数据。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基曾表示，自10月11日起，他应美国总统唐纳德·特朗普的要求，下令军方暂停袭击俄罗斯炼油厂，这是“能源停战”的一部分。导致该码头起火的袭击发生在宣布停止袭击之前。

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