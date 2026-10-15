W Rostowie nad Donem w Rosji pożar w terminalu naftowym rafinerii Nowoszachtyńskiej rozprzestrzenił się na osiem z 12 zbiorników. Ukraiński kanał monitorujący Supernova+ poinformował, że późnym wieczorem we wtorek eksplodował kolejny zbiornik, pisze The Moscow Times.

Pożar trwa czwartą dobę

Według niezależnego wydania Astra ogień objął osiem zbiorników terminalu. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać zbiorniki ogarnięte płomieniami oraz słupy czarnego dymu.

Lokalny kanał Telegram Rostov Glavny poinformował o jasnym rozbłysku na lewym brzegu miasta o 23:50 we wtorek. Do środy rano władze nie ogłosiły ugaszenia pożaru.

Atak dronów i możliwości terminalu

W nocy 10 października drony uderzyły w terminal, wcześniej noszący nazwę „Jug Rusi”, w dzielnicy Żeleznodorożny w Rostowie nad Donem. Satelitarny system monitorowania pożarów NASA FIRMS zarejestrował pożar w tym obiekcie.

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Łączna pojemność zbiorników terminalu wynosi 60 tys. metrów sześciennych. Obiekt może przeładowywać do 3,5 mln ton produktów naftowych rocznie oraz ładować morskie i rzeczne tankowce na eksport. Według wydania terminal był również wykorzystywany do dostarczania paliwa rosyjskim wojskom.

Gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego — państwa-agresora — Jurij Slius ar oświadczył, że w nocy ze wtorku na środę doszło w regionie do zmasowanego ataku dronów. Według niego nad Kamieńskiem-Szachtyńskim i ośmioma rejonami zestrzelono ponad 160 bezzałogowców. Nie podał danych o poszkodowanych ani zniszczeniach na ziemi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że od 11 października nakazał wojsku wstrzymać uderzenia na rosyjskie rafinerie na prośbę prezydenta USA Donalda Trumpa w ramach „energetycznego rozejmu”. Uderzenie, po którym rozpoczął się pożar w terminalu, nastąpiło przed ogłoszonym wstrzymaniem ataków.

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